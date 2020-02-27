İçişleri Bakanı Soylu, Ceren Damar Şenel cinayeti sanığının avukatı Vahit Bıçak'ın Polis... - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, Ceren Damar Şenel cinayeti sanığının avukatı Vahit Bıçak'ın Polis...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, Ceren Damar Şenel cinayeti sanığının avukatı Vahit Bıçak'ın Polis Akademisinden ilişkisinin bugün kesileceğini bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:08 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı Aydın Adliyesinin maskotu Baronaz, cezaevine gönderilince avukatı tahliye talebinde bulundu Bakan Soylu, Davutoğlu'nun korumalarının çekildiği iddialarını yalanladı: 63 koruması var HDP, İmralı'daki yangın sonrasında Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesi gerektiğini söyledi