İdlib'de şehit olan uzman çavuşun cenazesi Tuzla'daki evine getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan uzman çavuşun cenazesi Tuzla'daki evine getirildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan uzman çavuşun cenazesi Tuzla'daki evine getirildi

6 saat önce

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Halil Demir'in cenazesi, Tuzla'daki ailesinin evine getirildi.

İdlib'de şehit olan uzman çavuşun cenazesi Tuzla'daki evine getirildi, System.String[]

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Halil Demir'in cenazesi, Tuzla'daki ailesinin evine getirildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya uğurlandı.


İdlib'de geçtiğimiz günlerde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Halil Demir'in cenazesi, bugün Tuzla'daki ailesinin evine helallik alınmak üzere getirildi. Şehidin cenazesini ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, askeri personeller ile emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Şehit uzman çavuş Demir için dualar okundu, helallik alındı. Şehidin ailesi gelen taziyeleri kabul etti. Helallik alınmasının ardından şehit uzman çavuşun naaşı, defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya götürüldü. - İSTANBUL

İdlib, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit ağabeyini son yolculuğuna askeri üniformayla uğurladı
Türkiye sınırına iki günde 40 bin sivil göç etti Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Ünlü şarkıcı sosyal medyadan gelen yorumlara isyan etti: Ben buyum!
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:05:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de şehit olan uzman çavuşun cenazesi Tuzla'daki evine getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]