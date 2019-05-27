Son Dakika Haberleri: İdlib'deki muhaliflerden Türkiye'ye çağrı: Burayı saldırılardan koruyun

İdlib'deki muhaliflerden Türkiye'ye çağrı: Burayı saldırılardan koruyun

4 saat önce

Suriye'de Beşşar Esad yönetimine bağlı savaş uçakları İdlib kentine yönelik hava saldırılarını daha da yoğunlaştırırken kentteki muhaliflerden Türkiye'ye 'bizi koruyun' çağrısı geldi.

İdlib'deki muhaliflerden Türkiye'ye çağrı: Burayı saldırılardan koruyun, System.String[]
Suriye'de Beşşar Esad yönetimine bağlı savaş uçakları İdlib kentine yönelik hava saldırılarını daha da yoğunlaştırırken kentteki muhaliflerden Türkiye'ye 'bizi koruyun' çağrısı geldi.

İdlib'i yöneten 'Kurtuluş hükümeti' isimli oluşumun lideri Fawaz Hilal, Türkiye'yi geniş çaplı bir saldırıya karşı bölgeyi korumak için daha fazla çaba göstermeye çağırarak, Suriye ordu güçlerinin kuzeybatıdaki savunma hatlarını aşması halinde Rusya destekli hükümet güçlerinin Türkiye sınırına dayanacağını söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:53 
Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Türkiye, Dünya
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