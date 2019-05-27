İdlib'deki muhaliflerden Türkiye'ye çağrı: Burayı saldırılardan koruyun
4 saat önce
Suriye'de Beşşar Esad yönetimine bağlı savaş uçakları İdlib kentine yönelik hava saldırılarını daha da yoğunlaştırırken kentteki muhaliflerden Türkiye'ye 'bizi koruyun' çağrısı geldi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:53
'de Beşşar Esad
yönetimine bağlı savaş uçakları İdlib
kentine yönelik hava saldırılarını daha da yoğunlaştırırken kentteki muhaliflerden Türkiye
'ye 'bizi koruyun' çağrısı geldi.
İdlib'i yöneten 'Kurtuluş hükümeti' isimli oluşumun lideri Fawaz Hilal, Türkiye'yi geniş çaplı bir saldırıya karşı bölgeyi korumak için daha fazla çaba göstermeye çağırarak, Suriye ordu güçlerinin kuzeybatıdaki savunma hatlarını aşması halinde Rusya
destekli hükümet güçlerinin Türkiye sınırına dayanacağını söyledi.
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