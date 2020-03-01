İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

6 saat önce

Karabük Valiliğince, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Karabük Valiliğince, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Çamlık Camisi'nde öğle namazından önce Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için mevlit okundu, dua edildi.

Mevlit sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve vatandaşlar katıldı.

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Karabük, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:27 Kaynak: AA
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