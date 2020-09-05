Iğdır'da çocukların oyunu polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Iğdır'da çocukların oyunu polisi alarma geçirdi

IĞDIR'da oyun oynayan çocukların Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı'na bıraktığı paket polisi alarma geçirdi. Şüpheli paket ihbarıyla olay yerine gelen polislerin fünyeyle patlattığı paketten oyuncak çıktı.

Merkez Melekli Caddesi'ndeki Mehmet Çavuş Şehitlik anıtı önde şüpheli paket ihbarı üzerine polis ekipleri olay yarine hareket etti. Trafiğin durdurulduğu, güvenlik şeridiyle kontrol altına alınan bölgede inceleme yapan bomba imha uzmanları, şüpheli paketi fünye ile patlattı. Paketten oyuncak ve tahta parçaları çıktı.

Polislerin bölgede yaptıkları incelemede çocukların anıt çevresinde oyun oynadıkları ve paketi de onların bıraktığı belirlendi.