Iğdır'da ölçme değerlendirme merkezi

Iğdır'da kurulan ölçme değerlendirme merkezi proje çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Iğdır'da kurulan ölçme değerlendirme merkezi proje çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "İlimizde kurmuş olduğumuz Iğdır ölçme değerlendirme merkezinde yeni proje ve çalışmalar yapılıyor. Öğretmenlerimizin hazırladığı yeni stil soru yazma çalışmalarıyla küçük ölçekte okulların ve İl başarısının artması hedeflenirken büyük ölçekte LGS ve YKS sınavlarında başarının artması hedeflenmektedir" dedi.



Soru hazırlama teknikleri kursuna katılanlara eğitim sonunda sertifikaları Eğitim Uzmanı Prof. Başaran Gençdoğan ve Şube Müdürü Süleyman Akkuş tarafından verildi. - IĞDIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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