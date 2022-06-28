Alınan bir duyum üzerine Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve 3. Hudut Bölük Komutanlığınca, Türkiye- Ermenistan sınırına yakın bir bölgede pusu kuruldu.

Iğdır 'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 külçe altın ve 4 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kaynak: AA

Karakoyunlu, Ermenistan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Iğdır'daki operasyonda Ermenistan'dan getirilen 2 külçe altın ele geçirildi - Son Dakika

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