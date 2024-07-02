Ihlamurderesi'nde ıslah çalışması başladı, Hakkı Yeten Caddesi trafiğe kapalı olacak - Son Dakika
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Ihlamurderesi'nde ıslah çalışması başladı, Hakkı Yeten Caddesi trafiğe kapalı olacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ihlamurderesi'nde taşkınları önlemek için ıslah çalışmalarına başladı. Yağmursuyu ve atıksu hatlarının yapımı nedeniyle Hakkı Yeten Caddesi, 150 gün boyunca trafiğe kapalı olacak. Çalışmalar 3 etap halinde gerçekleştirilecek ve toplamda 520 metre dere ıslahı ve 1100 metre atıksu imalatı yapılacak.

02.07.2024 12:54
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(İSTANBUL) İSKİ, her yoğun yağışta taşkınlar meydana gelen Ihlamurderesi'nde ıslah çalışmasına başladı. Etaplar halinde sürecek Yağmursuyu Hattı ve Atıksu Hattı İmalatı Geçici Trafik Sirkülasyon Projesi nedeniyle Hakkı Yeten Caddesi, 150 gün boyunca iki taraflı olarak trafiğe kapalı olacak.

Ulaşım ve Trafik Komisyonu Kararı kapsamında söz konusu güzergahta 1 Temmuz'dan itibaren 1. etapta 65 gün, 2. etapta 30 gün, 3. Etapta da 55 gün olmak üzere toplam 150 gün süre ile çalışma yapılacak. Islah çalışması nedeniyle 1. etap çalışmalarında cadde trafiğe kapalı olacak. 2. ve 3. etapta çalışma bitirilen kısımlar trafiğe açılacak.

Bu çalışmalar kapsamında; Hakkı Yeten Caddesi'nde toplam 520 metre Dere Islahı ile 1100 metre atıksu imalatı yapılacak.

1. Etap Ihlamur Kasrı girişi ile BJK Hakkı Yeten Tesisleri girişi arası planlandı, 210 metre uzunluğu olan bu etabın 65 günde tamamlanması planlanıyor.

2. Etap ise BJK Hakkı Yeten Tesisleri girişi ile BJK Süleyman Seba Kompleksi önündeki ışıklar arasını kapsıyor. 110 metre uzunluğu olan bu etabın 30 günde tamamlanması öngörülüyor.

3. Etap ise BJK Süleyman Seba Kompleksi önündeki ışıklar ile Yeşilçimen Sokak dönüşündeki ışıklar arasında olacak. 200 metre uzunluğu olan bu etabın da 55 günde tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ihlamurderesi'nde ıslah çalışması başladı, Hakkı Yeten Caddesi trafiğe kapalı olacak - Son Dakika

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