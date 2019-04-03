Iı. Uluslararası Shakespeare Festivali"Ne Doğru

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek "Uluslararası Shakespeare Festivali"nin hazırlıkları tamamlandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek "Uluslararası Shakespeare Festivali"nin hazırlıkları tamamlandı.



Festival Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlker Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Shakespeare'in dehasının ve kelimelerinin gücünü anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini söyledi.



Dünyanın dört bir yanında Shakespeare'in oyunlarının sahnelendiğini ifade eden Özçelik, şöyle devam etti:



"Asya'dan Avrupa'ya ve hatta Amerika'ya uzanan birçok farklı kıtada ve ülkede ünlü ozan adına irili ufaklı onlarca festival düzenlenmektedir. Yazarın ölümsüz oyunlarına ve sıra dışı etkinliklere ev sahipliği yapan bu festivaller katılımcılarına Shakespeare'in kelimelerinin büyülü dünyasını deneyimlemek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bu festivallere her yıl yenileri eklenmekte, mevcut festivaller de içerik olarak sürekli gelişmektedir. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz festivalde tiyatro, konser, sergi, sinema ve bale gibi geniş bir yelpazede çok sayıda kültür sanat etkinliğini bir araya gelecek."



Özçelik, sanatseverleri düzenlenecek etkinliklere davet etti.



SDÜ'de 5-20 Nisan'da düzenlenecek festivalin açılışı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt tarafından yapılacak.

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