İki katlı ahşap ev yandı - DÜZCE - Son Dakika

İki katlı ahşap ev yandı - DÜZCE

Düzcenin Yığılca ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Düzcenin Yığılca ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

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İlçenin Çamlı köyünde Hayri Bayrak'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıda başlayan yangında alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Köylülerin müdahale etmeye çalıştığı yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Yığılca Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman işletmesine ait arazöz yardımı ile yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Öte yandan, 2 katlı evin bitişiğindeki bulunan ve yine Hayri Bayrak'a ait bir katlı bir evin de hasar gördüğü yangında hasar oluştu.

Yığılca, Çamlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 23:28 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki katlı ahşap ev yandı - DÜZCE - Son Dakika
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