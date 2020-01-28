Kanadalı gazeteci Keean Bexte, iklim aktivisti Greta Thunberg'in korumaları tarafından tartaklandı

Kanada'dan Rebel News adına çalışan gazeteci Keean Bexte'nin 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg ile bir protesto yürüyüşü sırasında röportaj yapmak isteği Greta'nın korumaları tarafından engellendi. Bexte yayınladığı haberde korumaların kendisini tartakladığını açıkladı.

KORUMALARI TARAFINDAN TARTAKLANDI

Çevreci hareketin yüzü haline gelen öğrenci Greta Thunberg'in uluslararası üne kavuşmasında arkasındaki güçlü destekçilerin etkili olduğuna dair söylentiler gündeme geldi.

'Greta Inc' olarak adlandırılan bir haber üzerinde çalışan Kanada'nın Rebel News haber kanalından gazeteci Keean Bexte, Greta Thunberg'in korumaları tarafından tartaklandığına dair bir haber yaptı. Haberin ayrıntılarına göre Bexte, Greta Thunberg ile röportaj yapmak için Stockholm'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

SORU SORMAYA DEVAM ETTİKTEN SONRA KORUMALAR FİZİKSEL GÜÇ UYGULADI

Diğer konuların yanı sıra Bexte, Greta'ya iklim değişikliğinde öncü bir rol oynayan iş insanı ve girişimci Ingmar Rentzhog hakkında sorular sormak istiyordu.

Bexte, Greta'ya soru sormak için ulaşmaya çalıştığında, Thunberg'in korumalarından acımasız bir muamele gördüğünü belirtti. Korumalar tarafından Bexte'den basın kimliğini göstermesi istendi ve kendisine orada olmasının yasal olmadığı söylendi. Ancak gazeteci Bexte alandan ayrılmadığını; Greta'ya soru sormaya devam ettiğini ve ardından korumaların fiziksel güç uyguladığını ifade etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bexte Rebel News için çektiği haberle ilgili yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu şekilde açıkladı:

"Greta'nın 'okul grevlerini' izlemek için Stokholm'e uçtum. Çünkü ana akım medya anlatılarına güvenmiyorum. Ancak Greta'nın yürüyüşlerinden birinde ortaya çıktıktan birkaç dakika sonra, ona protesto hareketi hakkında bazı sorular sormaya çalıştığımda, korumaları tarafından yumruk yedim, itildim. Her iki koruma bana çenemi kapamaı söyledi. Tüm bu olanlardan sonra doğru bir iş üzerinde olduğumu anladım."