İklim Değişikliğine Bağlı Ölümler Öngörülenden Fazla Olabilir

Gelecek yıllarda iklim değişikliğine bağlı ölümlerin Dünya Sağlık Örgütü 'nün ( DSÖ ) öngördüğünden çok daha fazla olabileceği bildirildi.LiveScience'ın haberine göre, İngiliz bilim adamlarının yaptığı değerlendirmede, DSÖ'nün iklim değişikliğinin, 2030-2050 yılları arasında her yıl 250 bin kişinin ölümüne neden olacağı öngörüsünün "ılımlı bir tahmin" olduğu ifade edildi.Değerlendirmede, DSÖ'nün bu sayıyı hesap ederken, toplulukların yerlerinden olması, artan sıcaklık nedeniyle tarım ürünü yetiştiriciliğinin azalması, sağlık hizmetlerindeki aksaklıklara bağlı ölümler ve hastalıkları dikkate almadığı belirtildi.İngiliz bilim adamları ayrıca 2016'da yapılan bir araştırmanın, tek başına azalan gıda üretiminin, 2050'ye kadar yetişkin ölümlerinde 529 bin artışa yol açacağı öngörüsünde bulunduğuna ve iklim değişikliğinin, 2030'a kadar 100 milyondan fazla kişiyi aşırı yoksulluk içinde yaşamaya zorlayacağını tahmin eden Dünya Bankası verilerine işaret etti."The New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlanan değerlendirmenin yazarlarından Londra Tropik Tıp ve Hijyen Okulu'nun eski başkanı Andrew Haines, 250 bin rakamının, "ılımlı bir tahmin" olduğunu belirtirken, iklim değişikliğinin etkisinin niceliğini belirlemenin, toplulukların yerlerinden olması, gıda üretimi ve mahsul verimi gibi ilave faktörler nedeniyle zor olduğuna inandıklarını söyledi.DSÖ, 2014 yılında iklim değişikliğinin 2030-2050 yılları arasında her yıl 250 bin kişinin ölümüne yol açacağı tahmininde bulunmuştu.