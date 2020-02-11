İl Emniyet Müdürü Alper, sevgi evlerindeki çocuklarla kartopu oynadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Emniyet Müdürü Alper, sevgi evlerindeki çocuklarla kartopu oynadı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürü Alper, sevgi evlerindeki çocuklarla kartopu oynadı

16 dakika önce

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, sevgi evlerindeki çocuklarla bir araya gelip kartopu oynadı.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, sevgi evlerindeki çocuklarla bir araya gelip kartopu oynadı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile sevgi evlerinde kalan çocukların kartopu oynadıkları görüntü paylaşıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere de yer verildi:

"Emniyet Müdürümüz Metin Alper ve personelimiz sevgi evlerinde katıldıkları bir programdan sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Ahmet Kurt ile sevgi evlerinde kalan çocuklarımızla kartopu oynadılar. Çocukların ve emniyet personelinin neşeleri görülmeye değerdi."

İl Emniyet Müdürü Alper, sevgi evlerindeki çocuklarla kartopu oynadı

Metin Alper, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:07 Kaynak: AA
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