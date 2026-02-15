İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı - Son Dakika
Son Dakika Logo

İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

İlber Ortaylı\'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
15.02.2026 17:27
Geçtiğimiz hafta böbreklerinden kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle bir operasyon geçiren tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, pazar gecesi aniden fenalaşarak yeniden ameliyata alındı. Kritik müdahale sonrası sağlığına kavuşan Ortaylı, kendisini kurtaran sağlık emekçisi kadınlara teşekkür etti.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sevenlerini korkutan bir haber geldi. Ortaylı, geçen haftalarda girdiği ameliyat sonrasında birden fenalaşarak yeniden ameliyata alındığını ve ani kanamasının durdurulduğunu duyurdu.

"ZAMAN MAKİNESİNE BİNEBİLSEM GAZİ PAŞA'YA TELGRAF ÇEKECEĞİM..."

Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında, kendisiyle ilgilenen hemşirelerin soğukkanlılığını öven Ortaylı, "Zaman makinesine binebilsem Gazi Paşa'ya telgraf çekeceğim: Paşam, dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardılar. İnkılaplar hedefine varmıştır" diye yazdı.

"HİÇBİR KAVMİN KADINLARI, TÜRK KADINLARI GİBİ BİRLEŞEMEZ"

Prof. Dr. Ortaylı'nın yazısında ilgili bölüm şöyle: "Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Sevimli, çalışkan hemşireler işlerinin başındaydı. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Koğuşta hastabakıcı Sevim Hanım, Dr. Şevval Kanlı, hemşirelerden Tuğba ve Çağla hanımlar hepsi birden beni ıstırabımdan kurtarmak için seferber oldular. Yeni bir ameliyata aldılar. Ani kanama durdu. O an insan, bu memlekette hâlâ işini ciddiyetle yapan, vicdanıyla çalışan insanların varlığına şükrediyor. Zaman makinesine binebilsem Gazi Paşa'ya telgraf çekeceğim: 'Paşam, dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardılar. İnkılaplar hedefine varmıştır.'

Belli ki bu dünyada feminist inkılabını da Türkler yapar. Çünkü hiçbir kavmin kadınları, Türk kadınları gibi birleşemez, böyle zor anlarda bu kadar soğukkanlı ve becerikli davranamaz. Bu, kitaplarda yazmaz ama hayatın içinde apaçık görülür."

İLK AMELİYATI BÖBREK RAHATSIZLIĞIYDI

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, böbreklerinden kaynaklanan bir rahatsızlık sebebiyle geçtiğimiz hafta Koç Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olduğu öğrenilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    telgraf çekmene gerek, yanına gidince anlatırsın… 14 16 Yanıtla
  • Desperado null Desperado null:
    birak gitsin kene gbi yapişmiş bu da 4 9 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    elma validen yanımda arama 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.