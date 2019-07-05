Ilıca Termal Tatil Köyü Projesi tekrar ihaleye çıkartılıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Ilıca Termal Tatil Köyü projesi yeniden ihaleye çıkartılıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Ilıca Termal Tatil Köyü projesi yeniden ihaleye çıkartılıyor.



İhaleye çıkarılacak olan "Ilıca Termal Tatil Köyü" projesi 1. Etap anahtar teslimi yapım işi kapsamında 2 adet hamam (erkek ve bayan hamamı), aqua park, restoran, ticaret ve cami imalatlarını kapsayan bölümlere ait anahtar teslimi yapım inşaatları



7 Ağustos 2019 günü saat: 10.00'da ihaleye çıkarılacağı öğrenildi.



Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Belediyemizce ilk olarak 10 Ağustos 2016'da ihaleye çıkarılan "Ilıca Termal Tatil Köyü" projemizin ilk müteahhidinin taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle 20 Nisan 2018 tarihinde sözleşmesi fesih edilmiş ve tasfiye işlemlerinden sonra 2. defa ikmal ihalesine 8 Kasım 2018 tarihinde çıkarılmasına rağmen ihaleye teklif veren olmaması nedeniyle yapılamamıştı" dedi.



Başkan Akçadurak, "Ilıca Termal Tatil Köyü" projemize alınan izinler ile etaplar halinde ihaleye çıkarılması kararı verilmesinin ardından ivedi olarak bitirilebilmesi için 1. Etap anahtar teslimi yapım işi kapsamında, 2 adet hamam (erkek ve bayan hamamı), aqua park, restoran, ticaret ve cami imalatlarını kapsayan bölümlere ait anahtar teslimi yapım inşaatları 7 Ağustos 2019 tarihinde saat: 10.00'da ihaleye çıkarılacak. İhalenin gerçekleşmesi sonrasında yüklenici ile yapılacak sözleşme ile projemizin 450 günde tamamlanması hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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