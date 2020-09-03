İlkadım'da Etkili İletişim Becerileri Semineri - Son Dakika

İlkadım Belediyesi 2020 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında, belediye hizmet veren veri giriş personeline yönelik 'Etkili İletişim Becerileri' başlıklı eğitim semineri düzenlendi.

İlkadım Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşen seminere İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Başkan Yardımcıları Ramazan Bayraktar, Şerif Mırık, OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bozkurt Koç ve öğretim görevlisi Uzman Psikolog Aysu Gül Şanli ve belediye personeli katıldı.

"Seminerler gelişimimize katkı sağlar"

3 saat süren ve korona önemlerinin alındığı ara ara salonun havalandırıldığı seminerin açılış konuşmasın yapan İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, insanın eğitiminin yaşam boyu süren bir olgu olduğunu söyledi. Eğitim ve öğretimin temel araçlarından birisinin de seminerler olduğuna vurgu yapan Mırık, "Seminerlerde, ihtiyaç duyulan bir konu üzerinde dinleyiciler hem bilgilendirilir hem de oluşturulan tartışma ortamı sayesinde konu ile ilgili olarak zihinlerdeki sorulara cevaplar aranır. Seminerlerin akademik, mesleki ve sosyal yönlerden gelişmemize yaptığı katkılar tartışılmazdır" dedi.

"İletişim iki kişinin bilgilerini paylaşarak anlama sürecidir"

Katılımcılara etkili iletişim becerileri, empati yapma, iletişimin vatandaş ile çalışan arasındaki memnuniyetinin önemi ve doğru iletişim kurarak karşıdaki kişinin psikolojik durumunun da göz önünde bulundurarak nasıl davranılması gerektiği konularında bilgiler veren Prof. Dr. Bozkurt Koç, iletişimin iki kişinin duygu düşünce ve bilgilerini paylaşarak birbirlerini anlama süreci olduğunu vurguladı. İnsanların birbirlerinin farkına vardığı andan itibaren iletişimin başladığını söyleyen Prof. Dr. Bozkurt, bunları dış dünyanın, insanların kendi iç dünyasının, diğer insanların iç dünyasının ve evrendeki bütünlüğün farkına varma olarak nitelendirdi.

"Şikayetlerin çoğu iletişim eksikliğine bağlıdır"

Katılımcılara ayrıca uygulamalı eğitimler veren Uzman Psikolog Aysu Gül Şanli, seminerde, aynı olayın farklı insanlar tarafından farklı algılanabileceği örümcek ağı testi ile iletişimin ve ortak yönlerin ortaya çıkmasında benzerlikleri ortaya koydu. Belediyeye istek ve şikayetlerini dile getiren vatandaşların karşılaşacakları durumlarda nasıl iletişim kuracakları ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine örneklerle anlatım yapan Psikolog Şanli, "İletmek istediğinizi karşımızdaki kişiye amaçladığımız biçimde iletebilmek, isteneni elde etmek ve beklenen tepkiyi oluşturmak, etkili iletişimin amacıdır. Şikayetlerin çoğu iletişim eksikliğine bağlıdır. İletişimde amaca ulaşmak için, 'ne söylemek istiyorum, ne zaman söylersem, karşımdaki kişinin iletişim kaynakları açık olur, nerede hangi ortamda iletişimi başlatmam yerinde olur?' sorularını cevaplandırınız" ifadelerini kullandı.

"Seminerleri çok önemsiyoruz"

Kovid-19 salgını nedeniyle zor günlerden geçilen bu dönemde, halkın süreci daha kolay atlatabilmesi için İlkadım Belediyesi olarak yoğun bir mesai içerisinde olduklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, "Bu seminerleri çok önemsiyoruz. Bu bilgilendirme, geliştirme seminerlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesile ile seminere katılım sağlayan eğitimcilerimize ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Başkan Necattin Demirtaş, Prof. Dr. Bozkurt Koç ve Uzman Psikolog Aysu Gül Şanli'ya çiçek takdim etti. - SAMSUN