İlkokul mezunu yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor - Son Dakika

İlkokul mezunu yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor

25.11.2020 10:15
İlkokul mezunu yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Ayhan Tatlıdil, yaptığı tablolu resimlerle profesyonel ressamlara adeta taş çıkarıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Ayhan Tatlıdil, yaptığı tablolu resimlerle profesyonel ressamlara adeta taş çıkarıyor. İlkokul mezunu olan Tatlıdil, resimle ilgili herhangi bir eğitim almazken, bunun Allah vergisi olduğunu söyledi.

Ayhan Tatlıdil, aslen Şanlıurfalı. 15 yıldır İnegöl'de ikamet ediyor. İlkokul döneminde resme merak sarmaya başladı. O dönemlerde öğretmeninin desteğiyle kendisini iyice geliştirdi. Hiç yılmadan resim yapmaya devam etti. İzlediği filmlerden, belgesellerden ilhamla yüzlerce yağlı boyalı resim yaptı. İnegöl'de büfe işleten Tatlıdil, mekanının bir bölümününü de atölyeye çevirdi. Burada müşteri olmadığı zaman resim yapmaya devam ediyor. İş yerine gelenler gördükleri değişik manzaralı resimleri görünce kimin yaptığı soruyorlar. Kendisinin yaptığını söyleyin ilk bakışta inanmayan insanlar gözleriyle şahit olunca tebrik ediyorlar.

Tek hayalinin bir sanat atölyesi açmak olduğunu söyleyen Ayhan Tatlıdil, "Resme merakım ilkokul dönemlerinde başladı. O zaman öğretmeninde beni resim yapma teşvik etti. İlkokuldan sonra okuma imkanım olmadı. O dönemlerde hem çalıştım, hem de boş vakitlerimde resim yaptım. Kendimi geliştirmeye çalıştım hiçbir şekilde bunun eğitimini almadım, tamamen Allah'ın verdiği bir yetenek. Uzun bir süre ara verdim şimdi tekrar başladım. Yerimiz yoktu ama iş yerim geniş olduğu için bir bölümününde resim yapıyorum, diğer taraftan da ekmeğimizin peşindeyiz. Resimleri tamamen doğal olarak yapıyorum, bol bol film ve belgesel izliyorum, buradaki doğa manzaralarını kafamda canlandırıp resme döküyorum. İnsanlar gördüklerinde ilk başta inanmıyor, ama gözleriyle şahit olunca şok oluyorlar. Hatta Güzel Sanat Fakültesini bitiren bir çok kişi yaptığım resimleri görünce, biz eğitimi almamıza rağmen bu kadar güzel iş çıkaramıyoruz, sen almadan harika resim yapıyorsun. Biz aldığımız diplomaları yırtıp atmamız lazım diyorlar. Resim çizmek çok zevkli. İmkanım olsa öğrenmek isteyenlere öğretmen isterim. Çocuklarımız dışarıda uyuşturucu bulaşıyor böyle şeyler öğretsek belki onlara bir faydamız olur. Bana destek olursa büyüklerimiz yaptığım resimleri sergilemek isterim. Şu ana kadar yaptığım çok resim var, hiç satmadım. İsteyen olursa satarım. Nasip bu işler" diye konuştu. - BURSA

İlkokul mezunu yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor
İlkokul mezunu yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor
İlkokul mezunu yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor
İlkokul mezunu yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor
İlkokul mezunu yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor
İlkokul mezunu yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor
İlkokul mezunu yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor

İnegöl, Bursa, Resim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlkokul mezunu yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor - Son Dakika


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