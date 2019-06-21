Son Dakika Haberleri: ILO şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik sözleşmeyi kabul etti
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ILO şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik sözleşmeyi kabul etti

30 dakika önce

Uluslararası Çalışma Örgütü Konferansı'nda, kadınların çalışma hayatında şiddet ve tacizden korunmasını içeren "Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi" kabul edildi.

ILO şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik sözleşmeyi kabul etti, System.String[]
Uluslararası Çalışma Örgütü Konferansı'nda, kadınların çalışma hayatında şiddet ve tacizden korunmasını içeren "Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi" kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:58 
Uluslararası Çalışma Örgütü, Ekonomi
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