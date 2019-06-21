ILO şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik sözleşmeyi kabul etti
30 dakika önce
Uluslararası Çalışma Örgütü Konferansı'nda, kadınların çalışma hayatında şiddet ve tacizden korunmasını içeren "Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi" kabul edildi.
Uluslararası Çalışma Örgütü
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:58
Konferansı'nda, kadınların çalışma hayatında şiddet ve tacizden korunmasını içeren "Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi" kabul edildi.
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