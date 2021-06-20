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İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı - Son Dakika

İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı

20.06.2021 10:29

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hakaret eden ve tazminatı ödemeyen Akit TV'nin eşyalarına haciz koydurdu. Akit, yaşananları "İmamoğlu Haciz Baskınıyla Akit TV'yi Susturmak İstedi" başlığıyla haberleştirirken, haciz işlemi için, "Sözde özgürlükleri savunan CHP yine şaşırtmadı" ifadelerini kullandı. Öte yandan gazete bugün "Ümmetin sesi Akit'i susturamazsınız" manşetiyle çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hakaret eden ve tazminatı ödemeyen AKİT TV'nin eşyalarına haciz işlemi yaptırdı.

EŞYALARA EL KONULDU

Akit, yaşananları "İmamoğlu Haciz Baskınıyla Akit TV'yi Susturmak İstedi" başlığıyla haberleştirdi. Haciz kapsamında Akit TV'nin çeşitli eşyalarına el konuldu.

İmamoğlu kazandığı tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün 'Susturamazsınız' manşetiyle çıktı

"AKİT MEDYA'YI SUSTURMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER"

Akit, söz konusu haciz işlemi için, "Sözde özgürlükleri savunan CHP yine şaşırtmadı. Özgürlük kelimesi CHP için kendi çıkarlarına hizmet edenler için geçerli. Bugün CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Akit Medya'yı susturmak için harekete geçti" ifadelerini kullandı.

GAZETE BUGÜN "SUSTURAMAZSINIZ" MANŞETİYLE ÇIKTI

Öte yandan Yeni Akit, haciz işlemini bugünkü manşetine taşıdı ve şu ifadeleri kullandı:

"Sorumlu yayıncılığı ile ümmetin, vatan sevdalılarının ve ailelerin duasını alan, araştırmacı gazeteciliği ile de yolsuzluk peşinde koşanların ipliğini pazara çıkaran Akit'e siyaset, medya, hukuk ve STK dünyasından destek yağıyor. Haciz baskını ile Akit TV'nin bilgisayar ve televizyonlarına el koyduran İmamoğlu'na tepki gösteren kamuoyu, "Gerçekleri haykıran, ümmetin ve milletin gür sesi Akit'i 28 Şubat'ta susturamayanlar, bugün de susturamayacak" dedi."

İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün Susturamazsınız manşetiyle çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Hakaret, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün 'Susturamazsınız' manşetiyle çıktı - Son Dakika


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