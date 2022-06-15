İmamoğlu, Silivri'de Tayfun Kahraman'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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İmamoğlu, Silivri'de Tayfun Kahraman'ı Ziyaret Etti

15.06.2022 17:28
İmamoğlu, Silivri'de Tayfun Kahraman'ı Ziyaret Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Davası'nda 18 yıl hapse mahkûm edilen İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman'ı tutulduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Davası'nda 18 yıl hapse mahküm edilen İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman'ı tutulduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Davası'nda 18 yıl ceza verilen İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman'ı bugün öğlen saatlerinde Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. İmamoğlu'nun birçok konuşmasında "Uzun yıllara dayanan dostluğumuz var" diye anlattığı Tayfun Kahraman ile cezaevinde yaklaşık 15 dakika görüştü.

İBB Başkanı'nın Silivri Cezaevi'ne yaptığı ziyaret ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Silivri'de Tayfun Kahraman'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu, Silivri'de Tayfun Kahraman'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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