İmamoğlu, yerli üretim metrobüsün test sürüşüne katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, alımını düşündükleri metrobüslerin kapasitesinin yüksek olduğunu belirterek, "Bazı duraklarda her iki yönde iniş-biniş sağlayabilen daha ferah araçlar. Dolayısıyla hem birikmeleri engelleyecek hem de daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek süreç tanımı var." değerlendirmesini yaptı.



İBB'den yapılan açıklamaya göre İmamoğlu, kurumun metrobüs filosuna eklenmesi planlanan yerli üretim otobüsün, Beylikdüzü TÜYAP ve Edirnekapı durakları arasında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.