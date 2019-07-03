Imelda Marcos'un doğum günü için düzenlenen etkinlik hastanelik etti

Filipinler'de 1972 yılında sıkı yönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un eşi Imelda Marcos'un 90. doğum günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte 200'den fazla kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Filipinler'de 1972 yılında sıkı yönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un eşi Imelda Marcos'un 90. doğum günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte 200'den fazla kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sağlık görevlisi Bryant Wong, Pasig'te bir spor merkezinde Imelda Marcos'un 90. doğum günü vesilesiyle verilen kahvaltıyı yedikten sonra kusma ve baş dönmesi şikayetiyle 244 kişinin tedavi altına alındığını açıkladı.

Gıda ve İlaç Dairesi personelinin, incelemek üzere yemek örneklerini aldığı, 2 binden fazla Marcos sempatizanının katılımıyla gün boyu sürmesi planlanan etkinliğin yarıda kesildiği ifade edildi.

Imelda Marcos'un oğlu Bongbong, özür dileyerek rahatsızlananlara iyileşene kadar yardım etme sözü verdi.

Dün 90. doğum gününü kutlayan eski first leydi Imelda Marcos'un Filipinler'de Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev süresi mayıs ayında sona ermişti.

Komünist güçlere karşı 21 Eylül 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimini kuran Ferdinand Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.

Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti. Eşi Imelda, Marcos'un mumyalattığı cesedini 1993'te Filipinler'e getirmiş ancak 2016 yılına kadar eski diktatörün Kahramanlar Mezarlığı'na gömülmesine izin verilmemişti.

Marcosların müttefiki olduğu bilinen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Marcos ailesinin bütçe açığının kapatılması için bir miktar nakit ve altın yardımında bulunmak istediğini, ailenin mal varlığının çalıntı olduğu iddialarını reddettiğini söylemişti.

Marcos ailesinin iktidardayken mal varlıklarını, 5 ila 10 milyar dolara çıkardığı ileri sürülüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Güzel oyuncu Lindsay Lohan, doğum günü için çırılçıplak soyundu

Sigara ve alkole ÖTV zammı

CHP'li İlgezdi: TRT 169 personelini istihdam fazlası diye yolladı, bin 700 personel aldı

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog!