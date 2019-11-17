İmkansız diye bir şey yoktur, Santi Cazorla vardır!

Spor Arena Dış Haber | Futbol hayatı bitti denilen, hatta doktorların 'Yürürsen başarı olur' dediği Santi Cazorla, 2018'de Villarreal formasıyla sahalara dönmüştü. Aynı Cazorla, bir yıl sonra İspanya Milli Takımı'nda gol atma başarısı kaydetti.



Bu sezon Villarreal formasıyla 13 maçta 5 gol, 4 asistle oynayan 34 yaşındaki yıldız futbolcu, herkesi şaşırtmaya devam etti.



Tecrübeli futbolcu, İspanya'nın, Malta'yı 7-0'la geçtiği maçta bir gole imza attı ve 4 yıl aradan sonra milli takımda gol sevinci yaşadı.



Mucize adam Santi Cazorla, attığı gollerle imkansız diye bir şey olmadığını tüm dünyaya gösteriyor...

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