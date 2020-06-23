İncirliova'da hortum; 600 metrekarelik çatı uçtu - Son Dakika

İncirliova'da hortum; 600 metrekarelik çatı uçtu

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde etkili olan hortum, kısa sürede ortalığı birbirine kattı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde etkili olan hortum, kısa sürede ortalığı birbirine kattı. Belediye şantiyesinin 600 metrekarelik çatısı, 30 metre uzaklıktaki ahırın üzerine uçtu. Yaralanan olmazken, bölgede hasar meydana geldi.

Koçarlı ilçesinde yağmurla birlikte şiddetli fırtına etkili oldu. İncirliova'nın kırsal Acarlar Mahallesi'nde ise saat 14.00 sırlarında hortum oluştu. Masa ve sandalyeler uçarken, İncirliova Belediyesi'ne ait şantiyenin 600 metrekarelik sac çatısı, 30 metre uzaklıktaki ahırın üzerine uçtu. Belediye ekiplerinin yardımıyla çevredekiler, çatının altında kalan 2 ineği kurtararak, başka bir yere götürdü. AYDEM Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri ise bölgedeki elektrik akımını keserek, olası faciayı önledi. Yaralanan olmazken, bölgede hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri de bölgeye gelerek, çalışma başlattı.

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Her şeyin bir anda olduğunu belirten çevredekiler, yaşananları anlattı. Hortumu görenlerden Harun Çevik, "Belediye şantiyesinin çatısı uçtu, önce bir güvercin kümesine çarptı sonra evimin yanındaki ahırın üzerine düştü" diye konuştu.

Gürültüyle dışarı çıktığını belirten Mithat Bilal de "Karşıdaki çatı komple buraya uçmuştu" dedi.


İncirliova, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:40 Kaynak: DHA

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