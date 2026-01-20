Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.
Kemalpaşa Mahallesi Çavuşdayı Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Ş.K'den (38) haber alamayan yakınları, kontrol etmek için eve girdi.
Ş.K'yi yatağında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polise bildirdi.
Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Ş.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ş.K'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de 38 Yaşındaki Ş.K. Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
