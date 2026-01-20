Sena ile Şilan'ın öldüğü kazada sürücü 1.44 promil alkollü çıktı - Son Dakika
Sena ile Şilan'ın öldüğü kazada sürücü 1.44 promil alkollü çıktı

20.01.2026 10:40
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada iki genç öldü, bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren'in (23) hayatını kaybettiği kazada yaralanan sürücü Selahattin Y.'nin (28) 1.44 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza, saat 01.30 sıralarında kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl istikametine seyir halinde olan Selahattin Y. yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Sena Arslan ile Şilan Kızılveren'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Selahattin Y. ile Onur C. (25) yaralandı.

EVE DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sena Arslan ile Şilan Kızılveren'in cansız bedenleri de İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Selahattin Y.'nin 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi. 4 arkadaşın eğlenmek için dışarı çıktığı ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

