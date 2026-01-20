İnegöl\'de Alkollü Sürücüyle Feci Kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 genç kızın hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazada, kazaya neden olan sürücünün 144 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, saat 01.45 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Ortaköy Caddesi'nden Ahmet Türkel Caddesi istikametine seyir halinde olan Selahattin Y. (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Feci kazada araçta yolcu olarak bulunan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Selahattin Y. (27) ile yolcu Onur C. (24) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklada, sürücü Selahattin Y.'nin 144 promil alkollü olduğu bildirildi. Sürücü, adli talimat doğrultusunda gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA