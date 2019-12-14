İnegöl'de başı boş atlar tehlike saçıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de başı boş atlar tehlike saçıyor - Son Dakika

İnegöl'de başı boş atlar tehlike saçıyor

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ana yollara çıkan başı boş atlar ve eşekler tehlike saçıyor.

İnegöl'de başı boş atlar tehlike saçıyor, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ana yollara çıkan başı boş atlar ve eşekler tehlike saçıyor. Alanyurt yolunda bir başı boş at yolun ortasında yürümesi yürekleri ağza getirdi.


İnegöl'de birçok trafik kazasına sebebiyet veren başı boş atlar hala cadde ve sokaklarda görülürken, bunlara birde eşekler de dahil oldu, vatandaşlar sıkıntıya karşı tedbir alınmaması bekliyor. Burası trafiğin en işlek olduğu Alanyurt yolu. Ancak başı boş atlar aç oldukları için yol kenarında yiyecek ve otlanacak yer arıyor. Bitkin düşen atlar ve eşek soğuk havada zor şartlar altında karınlarını doyurmak peşinde. Bazen yolun ortasına kadar gelen atlar trafiği alt üst ediyor. Atları son anda fark eden sürücüler ani fren yaparak durmaya çalışıyor. Vatandaşlar yetkililerin bu duruma çözüm bulmaları isteyerek, başı boş atların sahipleri yoksa bir an önce toplatılmasını bekliyor. İnegöl Belediyesi'nin atlarla ilgili bir çalışma yaptığı ve önümüzdeki günlerde bunların toplatılacağı öğrenildi. - BURSA

Alanyurt, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
Genç kız, tartıştığı sürücü tarafından dövülüp otomobilden atıldı Hindisi 'Hamit' arkadaşı gibi Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü kadın toprağa verildi

Son Dakika Haberleri
16:32 HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: "Bütçe hakkına sahip çıkmalıyız" - Son Dakika Haber
16:27 Kayakseverler Palandöken'de yoğunluk oluşturdu - Son Dakika Haber
16:25 Ara yoldan kontrolsüz çıkan pikap, minibüsü devirdi - Son Dakika Haber
16:24 Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı - Son Dakika Haber
16:19 Fabrikadaki patlamayla ilgili valilik ve İSDEMİR'den açıklama - Son Dakika Haber
15:51 Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü kadın toprağa verildi - Son Dakika Haber
15:31 Polise ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenleniyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 16:34:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl'de başı boş atlar tehlike saçıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]