İnegöl\'de Kaçak Göçmen Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak göçmenlerin saklandığı yönünde istihbarat aldı. Alınan bilginin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları kontrolde 9 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.
Gözaltına alınan 9 şahıs, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek. - BURSA
