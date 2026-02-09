Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin yaya geçidinde çarptığı 1 kişi yaralandı.
Ufuk S. (36) idaresindeki 16 BID 977 plakalı otomobil, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.
Kazada yaya Burak A. (30) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Burak A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Yaya Geçidinde Kaza - Son Dakika
