Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

14 dakika önce

Salon: AnkaraHakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı HekimoğluTürk Telekom: Hunter 13, Metin Türen 5, Campbell 18, Muhammed Baygül, Fall 11, Şafak Edge, Wiltjer 10, Johnson 17, Egemen Güven 11, Polat Kaya, Ercan BayrakDarüşşafaka Tekfen: Hamilton, Sinan Güler 10, Jones 23, Browne...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Türk Telekom: Hunter 13, Metin Türen 5, Campbell 18, Muhammed Baygül, Fall 11, Şafak Edge, Wiltjer 10, Johnson 17, Egemen Güven 11, Polat Kaya, Ercan Bayrak

Darüşşafaka Tekfen: Hamilton, Sinan Güler 10, Jones 23, Browne 2, Colson 8, Mahir Ağva 2, Kartal Özmızrak 7, Selim Şav, Erkan Veyseloğlu 4, Lamb 7, Doğuş Özdemiroğlu 7

1. Periyot: 20-21

Devre: 38-37

3. Periyot: 60-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, Darüşşafaka Tekfen'i 85-70 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodunun ilk dakikalarında iki takım da hücumlarda sıkıntı yaşadı. Ev sahibi ekip, bu çeyreğin ilk 5 dakikasını Campbell, Hunter ve Fall ile bulduğu sayılarla 11-9 önde geçti. Periyodun ikinci 5 dakikasında konuk ekip daha etkili bir ortaya koydu. Jones ve Sinan Güler'e, Colson, Mahir Ağva ve Kartal Özmızrak'ta destek olunca çeyreği Darüşşafaka Tekfen 21-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk 3 dakikalık bölümünde konuk ekip, kenardan gelen oyuncularıyla daha etkili oldu. Bu bölümde Darüşşafaka Tekfen'de Kartal Özmızrak, Mahir Ağva, Erkan Veyseloğlu ve Lamb 11 sayı katkısıyla farkı 5 sayıya çıkartırken skoru da 27-22'ye getirdi. Türk Telekom'da ise sadece Egemen Güven 4 sayılık bir katkıda bulundu. Buna rağmen oyundan kopmayan başkent ekibi, Metin Türen'in 3 sayılık basketiyle çeyreğin ilk 5 dakikasını 28-27 önde tamamladı. Devrenin son 2 dakikası 33-33 eşitlikle geçilirken, ilk yarı 38-37'lik skorla Türk Telekom üstünlüğünde sona erdi.

Müsabakanın 3. periyoduna ev sahibi ekip, Campbell ve Johnson ile bulduğu üçer sayılık atışlarla başlarken, farkı 7 sayıya (44-37) çıkardı. Campbell'in çeyreğin bitimine 6 dakika 19 saniye kala attığı 3 sayılık basketle skor 52-42'ye geldi. Farkın artmasının ardından ön alanda baskı yapan ve savunmada da direncini arttıran Darüşşafaka Tekfen, 57-52'ye taşıyarak farkı 5 sayıya indirdi. Çeyreğin son 1 dakikasına 60-53 önde giren Türk Telekom periyodu 60-58 önde kapattı.

Final periyoduna daha iyi başlayan ekip Türk Telekom oldu. Ev sahibi ekibin hücumlarda rakibine oranla daha etkili performans göstermesiyle skor Türk Telekom lehine 65-60 oldu. Mavi-beyazlı ekip, Johnson'un 3 sayılık basketiyle maçın bitimine 5 dakika kala 71-63 üstünlüğü yakaladı. Türk Telekom, rakibinin de maçtan kopmasıyla karşılaşmadan 85-70 galip ayrıldı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Sinan Güler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Asker eğlencesinde dehşete düşüren görüntüler! Ortalığı birbirine kattılar
24 saat boyunca canlı heykel olup asker selamı verecek Zayıflamış görüntüsüyle korkutan Mali, aylar sonra ilk kez sakalsız görüntülendi Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! İşten çıkarılsanız da fazla mesai ücreti ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 20:00:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]