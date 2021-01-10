ING Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 90 Galatasaray: 80

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray'ı 90-80 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erşan Kartal xx, Fatih Arslanoğlu xx, Musa Kazım Çetin xx
Anadolu Efes: Micic xxx 20, Beaubois xx 15, Tolga Geçim xx 4, Moerman xxx 12, Sertaç Şanlı xx 7, Larkin xx 6, Yiğitcan Saybir xx 3, Doğuş Balbay x 3, Buğrahan Tuncer xx 8, Anderson xxx 8, Dunston x 4
Başantrenör: Ergin Ataman
Galatasaray: Trice xxx 14, Yiğit Arslan xxx 21, Jefferson x 7, Göksenin Köksal x 3, Marei xx 13, Hunter x 9, Motum xx 8, Caner Erdeniz x 3, Eray Aydoğan x 2
Başantrenör: Ömer Uğurata
1. Periyot: 24-18 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 49-40 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 76-54 (Anadolu Efes lehine)
5 faulle çıkan: Hunter (Galatasaray) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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