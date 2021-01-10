ING Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 90 Galatasaray: 80

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes , konuk ettiği Galatasaray 'ı 90-80 mağlup etti.

Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in seçim vaadi, 'İslam'dan Arındırma Bakanlığı' oldu

Ünlü virologtan endişelendiren sözler: Koronavirüs ortadan kalkmayacak, her yıl aşı vurulacağız

Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı