İngiltere, 8 yıl aradan sonra Libya'daki Büyükelçiliğini tekrar açtı - Son Dakika
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İngiltere, 8 yıl aradan sonra Libya'daki Büyükelçiliğini tekrar açtı

06.06.2022 01:53
İngiltere, 8 yıl aradan sonra Libya'daki Büyükelçiliğini tekrar açtı

İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Caroline Hurndall, 8 yıl aranın ardından Libya'da büyükelçiliğin yeniden açıldığını duyurdu.

İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Caroline Hurndall, 8 yıl aranın ardından Libya'da büyükelçiliğin yeniden açıldığını duyurdu.

Büyükelçi Hurndall resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, büyükelçiliğin açılmasını, "İngiltere'nin Libya'da kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla Libyalılar ve Birleşmiş Milletler ile çalışmaya devam etme kararlılığının kanıtı" olarak değerlendirdi.

Öte yandan Hurndall, İngiltere ve Libya'nın ilişkilerinin tarihi açıdan derin ve kalıcı olduğunu belirtti.

İngiltere, Ağustos 2014'te ülkede alevlenen iç savaşın ardından diplomatik misyonlarını kapatmıştı.

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Kaynak: AA

Tripoli, England, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, 8 yıl aradan sonra Libya'daki Büyükelçiliğini tekrar açtı - Son Dakika

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