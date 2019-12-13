İngiltere Başbakanı Johnson: "AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson: 'AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız' - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson: "AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız"

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin, Avrupa Birliği'nden 31 Ocak'ta kesinlikle ayrılacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Johnson:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin, Avrupa Birliği'nden 31 Ocak'ta kesinlikle ayrılacağını söyledi.

Seçim zaferinin kesinleşmesinin ardından partisinin üyelerine hitap eden Johnson, "Yoldaki engeli ezdik, düğümü çözdük." dedi.

"Yeni bir gün, yeni bir şafak." ifadesini kullanan Johnson, "AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız. Aması, şartı yok." diye konuştu.

Muhafazakar Partiye "ödünç" oy veren seçmenlere de seslenen Johnson, şunları kaydetti:

"Oy pusulasında Muhafazakar Partiyi işaretlerken eliniz titremiş olabilir ve bir dahaki seçimde İşçi Partisine dönmeye niyetli olabilirsiniz. Eğer durum buysa, güveninizle beni mahcup ettiniz. Bunu çantada keklik olarak düşünmeyeceğim."

İngiltere'de dün yapılan erken genel seçimde, Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti şu ana kadar parlamentodaki 650 sandalyeden 363'ünü kazandı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise 203 milletvekili çıkarabildi.

Ülkedeki 650 seçim bölgesinden 648'inde oy sayımı tamamlandı.

Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, seçim hezimetinin ardından istifa kararı aldı
Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı İngiltere'de seçimi kazanan Johnson: 31 Ocak'ta AB'den ayrılıyoruz Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı

Son Dakika Haberleri
17:41 Emekli öğretmen cinayeti sanığına beraat - Son Dakika
17:40 Günün Özeti - Son Dakika
17:40 Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun kimdir? - Son Dakika
17:36 Başkan Kılıç, Erenler Güreş Takımını ağırladı - Son Dakika
17:36 Dünya çapında düzenlenen grevler Kosova'ya da sıçradı - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:43:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Başbakanı Johnson: "AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]