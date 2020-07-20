İngiltere'de Kovid-19 aşısı çalışmaları - Son Dakika

İngiltere'de Kovid-19 aşısı çalışmaları

İngiltere'de, Oxford Üniversitesi tarafından klinik çalışmaları devam eden potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenli olduğu ve bağışıklık sistemini desteklediği bildirildi.

İngiltere'de, Oxford Üniversitesi tarafından klinik çalışmaları devam eden potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenli olduğu ve bağışıklık sistemini desteklediği bildirildi.

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Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ve Oxford Aşı Grubun iş birliğinde yürütülen çalışmalarda, Kovid-19'a karşı güvenli ve etkili bir aşı bulma yolunda önemli bir adım atıldığı kaydedildi.

Çalışmaların sonuçlarının paylaşıldığı açıklamada, potansiyel Kovid-19 aşısının 14 gün içinde T hücresi, 28 gün içinde de antikor yanıtı verdiği aktarıldı.

Yaklaşık bin 77 gönüllü üzerinde 23 Nisan-21 Mayıs tarihlerinde yapılan denemelerde, potansiyel Kovid-19 aşısının SARS- Cov-2 virüsü ile savaşabilen antikorlar ve beyaz kan hücreleri üretttiği paylaşıldı.

Bağışıklık sistemini destekleyen ve güvenli olduğu belirtilen potansiyel aşının tam anlamıyla koruma sağladığını söylemenin erken olduğu, denemelerin sürdürüldüğü belirtildi.

Oxford Üniversitesinde aşı çalışmalarına öncülük eden Profesör Andrew Pollard, faz 1 ve 2 aşamalarında elde ettikleri verilerde aşının güvenli olduğunu ve beklenmedik reaksiyonlar gözlemlemediklerini kaydetti.

Oxford Üniversitesinin aşının başarılı olması durumunda üretim ve dağıtım anlaşması yaptığı ilaç firması AstraZeneca'nın Araştırma ve Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcısı Mene Pangalos, elde edilen verilerle aşının işe yaradığını gördüklerini, başarılı sonuçlar ile dünya çapında üretim planlarına devam ettiklerini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşı çalışmasında doğru yolda olduklarını gösteren önemli bir aşamaya gelindiğini ve bunun büyük bir haber olduğunu belirtti.

Merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen potansiyel aşının üretimine başlayacaklarını bildirdi.

İngiltere, 23 Nisan, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:57 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık İngiltere'de Kovid-19 aşısı çalışmaları - Son Dakika
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