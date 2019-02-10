Son Dakika Haberleri: İngiltere: Kraliçe'nin 97 Yaşındaki Eşi Prens Philip Ehliyetini Polis Teslim Etti
BBC

İngiltere: Kraliçe'nin 97 Yaşındaki Eşi Prens Philip Ehliyetini Polis Teslim Etti

1 saat önce

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 97 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, ehliyetini polise teslim etti.

İngiltere: Kraliçe'nin 97 Yaşındaki Eşi Prens Philip Ehliyetini Polis Teslim Etti, System.String[]
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 97 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, ehliyetini polise teslim etti.

Geçen ay, kullandığı Land Rover içinde biri çocuk üç kişi bulunan bir arabaya çarpan ve kazadan iki gün sonra emniyet kemeri takmadan araç kullanırken görüntülenen Prens'in ehliyetini kendi isteğiyle teslim ettiği açıklandı.

Norfolk bölgesinde 17 Ocak'ta meydana gelen kazada Prens'in çarptığı arabada yolcu olarak bulunan Emma Fairweather adlı kadının bileği kırılmıştı.

Buckingham Sarayı'nın kazadan sonraki açıklamasında aileden özür dilenmemesi tepkiye neden olmuştu.

Prens tepkiler üzerine özür mektubu göndermişti

Prens Philip dört gün sonra, Emma Fairweather'a özür mektubu göndermişti.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Edinburgh Dükü, etraflıca düşündükten sonra, ehliyetini gönüllü olarak teslim etme kararı aldı" denildi.

Norfolk polisi de ehliyetin teslim alındığını ve Trafik Dairesi'ne iletileceğini açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturma yürüten savcılık da bu gelişmeyi dikkate alacağını duyurdu.

BBC Kraliyet ailesi muhabiri Jonny Dymond'a göre Edinburgh Dükü, yakın çevresine geçen ayki kazanın kendi hatası olduğunu söyledi. Dymond, "Prens bu kazadan iki gün sonra araba kullanmaya devam edince bir hayli eleştirilmişti. Bundan sonra artık her yere şoförüyle gidecek" dedi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:04 

Polis, İngiltere, Prens Philip, Dünya
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