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İngiltere Prensi Harry ve eşi Megan Markle 31 Mart'tan sonra 'Sussex Royal' markasını kullanmayacak
6 saat önce
İngiltere Prensi Harry ve eşi Megan Markle "Sussex Royal" markasını 31 Mart itibariyla kullanmayı bırakacaklarını açıkladı. Sussex Dükü ve Düşesi'nin büyük bir serveti bulunuyor.
İngiltere Kraliyet ailesi üyelerinden Prens Harry ve eşi Meghan Markle kraliyet unvanlarına dayanan "Sussex Royal" markasını 31 Mart itibariyla kullanmayı bırakacaklarını açıkladı. Sussex Dükü ve Düşesi'nin sözcüsü prens ve eşinin yeni kuracakları girişime odaklanmayı planladıklarını duyurdu.
Yapılan açıklamada "Sussex Dükü ve Düşesi 2020 ilkbaharı itibariyla hiçbir yerde "Sussex Royal"ı kullanma niyetinde değildir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:09
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