"İnşaat sektörü 300 milyar dolarlık büyüklüğe oynuyor"
1 saat önce
TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, "İhracat 100 milyar dolar, yurt dışı müteahhitlik gelirleri 100 milyar dolar, iç piyasada 100 milyar dolar olmak üzere yapı malzemesi endüstrimiz ve inşat sektörümüz 300 milyar dolarlık bir büyüklüğe oynuyor" dedi.
TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin
, "İhracat
100 milyar dolar, yurt dışı müteahhitlik gelirleri 100 milyar dolar, iç piyasada 100 milyar dolar olmak üzere yapı malzemesi endüstrimiz ve inşat sektörümüz 300 milyar dolarlık bir büyüklüğe oynuyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:15
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