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İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

16.02.2022 20:33
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Karabük'te yapımı devam eden inşaatta çalışırken 3 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.

Karabük'te yapımı devam eden inşaatta çalışırken 3 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 91. Sokak üzerinde bir inşatta çalışan Hüseyin Deniz (50), dengesini kaybederek 3 metreden zemine düştü. Deniz'in düştüğünü gören arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı işçiyi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Deniz, tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan Eskipazar ilçesinde ise kesim motoru ile ağaç kesen Mustafa Çoduroglu (34), kesim motoru ile kolundan ve boynundan yaralandı. Kanlar için yerde kalan Çoduroglu, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine 112 ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KARABÜK

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

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Hüseyin Deniz, Karabük, Polis, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika


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