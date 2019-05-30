Son Dakika Haberleri: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

24 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir inşaatın 4'üncü katından aşağıya düşen işçi hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir inşaatın 4'üncü katından aşağıya düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir inşaatın 4'üncü katında çalışan Cuma Çakır (51), dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan Cuma Çakır,, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İşçinin olayı haber alarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Belediye Başkanı İskender Yıldırım da hastaneye gelerek işçinin yakınlarına başsağlığı diledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:11 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaynana kavga ettiği gelinine diş fırçası fırlattı! Mahkeme 120 gün hapis cezası verdi Yunan polisi göçmenleri öldüresiye dövüp Meriç Nehri'ne attı! Minibüsteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı Patrondan çalışanlarına "ayağa kalkmadın" dayağı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 12:35:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]