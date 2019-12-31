"İnsanlık sınavını kazanacağımız yıllar diliyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İnsanlık sınavını kazanacağımız yıllar diliyorum' - Son Dakika

"İnsanlık sınavını kazanacağımız yıllar diliyorum"

6 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, insanlık ve kulluk sınavını kazanacağımız nice yıllar geçirme temennisinde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, insanlık ve kulluk sınavını kazanacağımız nice yıllar geçirme temennisinde bulundu.


Yeni yıl mesajı yayınlayan Başkan Yalçın, güneş ve ay takvimi ile zamanı sınırlamaktan daha ziyade verimli geçirmenin gerekliliğine vurgu yaparak, "Önemli olan yılların insanlık adına faydalı geçmiş olmasıdır. Talas Belediyesi olarak 2019 yılını bu anlamda dolu dolu geçirdiğimizi düşünüyorum. Hem kırsal mahallelerimizde hem de ilçe merkezimizde hepsi birbirinden önemli hizmetler ürettik, yatırımlar yaptık, etkinlikler düzenledik. Önümüzdeki yıl da aynı anlayışla hizmet üretmeye ve insanımıza yararlı işler yapmaya gayret edeceğiz. Ben bu vesile ile insanlık ve kulluk sınavını kazanacağımız nice günlere, aylara, yıllara sağlık ve afiyetle ulaşmayı diliyorum. 2020 yılı başta ilçemiz ve şehrimiz olmak üzere ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı gelişmelerin yaşandığı bir yıl olsun inşallah" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Görevimizin başındayız" mesajı
2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
17:16 Arızalanan aracının motoru için başka bir aracı çaldı (2) - Son Dakika
17:16 Sudan'ın Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları şiddetlendi - Son Dakika
17:16 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı - Son Dakika
17:11 Başkan Aras 2019'un son gününde özel öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
17:11 Yılbaşı öncesinde Kastamonu'da pastırma satışları patladı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:17 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:20:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "İnsanlık sınavını kazanacağımız yıllar diliyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]