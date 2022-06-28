İpekyolu'nda TIR'ın dorsesi, alev alev yandı - Son Dakika
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İpekyolu'nda TIR'ın dorsesi, alev alev yandı

28.06.2022 11:53
İpekyolu'nda TIR'ın dorsesi, alev alev yandı

MARDİN'de, uluslararası İpekyolu'nda seyir halindeki plastik boru yüklü TIR'ın dorsesi, lastiğin tutuşması sonucu yandı.

MARDİN'de, uluslararası İpekyolu'nda seyir halindeki plastik boru yüklü TIR'ın dorsesi, lastiğin tutuşması sonucu yandı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen plastik boru yüklü TIR seyir halindeyken, dorse balatalarının ısınmasıyla lastikler alev aldı. Yol kenarına park eden sürücü, TIR'ın kupasını dorseden ayırdı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, köpüklü suyla müdahale ederek yangını söndürdü. Plastik borularla birlikte yanan TIR'ın dorsesi, kullanılamaz hale geldi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İpekyolu, İtfaiye, Plastik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpekyolu'nda TIR'ın dorsesi, alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İpekyolu'nda TIR'ın dorsesi, alev alev yandı - Son Dakika
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