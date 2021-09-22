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Irak Başbakanı Kazımi'den seçimlere "şeffaflığın damga vuracağı" sözü Açıklaması - Son Dakika

Irak Başbakanı Kazımi'den seçimlere "şeffaflığın damga vuracağı" sözü Açıklaması

22.09.2021 19:54
Irak Başbakanı Kazımi'den seçimlere

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlerde şaibeye ve oyların çalınmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlerde şaibeye ve oyların çalınmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Başbakan Kazımi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlere ilk defa "şeffaflığın damga vuracağı" sözünü verdi.

Kazımi, "Seçimler için lazım olan tüm güvenlik, mali ve lojistik gereklilikleri tamamladık. Bu seçimlere şaibenin değil, şeffaflığın damga vuracağı konusunda umutluyuz." dedi.

Halkı sandık başına giderek yönetim için "en iyi olanları" seçemeye çağıran Kazımi, "Seçimlerde ne pahasına olursa olsun şaibelere ve oyların çalınmasına asla izin vermeyeceğiz. (Devlet kadrolarına yeni) Atamalar yapılacağı gibi yalan vaatlerle halkın oyunun çalınmasına da müsamaha göstermeyiz. Kimse de bu vaatlere inanmasın." ifadesini kullandı.

Irak, 10 Ekim'de erken genel seçimlere gitmeye hazırlanıyor.

Başbakan, Kabine, Ekim, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Kazımi'den seçimlere 'şeffaflığın damga vuracağı' sözü Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak Başbakanı Kazımi'den seçimlere "şeffaflığın damga vuracağı" sözü Açıklaması - Son Dakika
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