Irak'ta Hükümet Kurulması Ulusal Mesele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Irak'ta Hükümet Kurulması Ulusal Mesele

28.01.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Sudani, hükümetin kurulmasının halk iradesini yansıtan ulusal bir mesele olduğunu belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu, Irak hükümetinin kurulmasının halkın iradesini yansıtan iç bir mesele olduğunu vurgulayarak, "Hükümetin kurulması Irak'ın ulusal meselesidir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'ta başbakan adayı olarak gösterilen Nuri Kamil el-Maliki'yi hedef alan açıklamalarına tepkiler sürüyor. Irak'ta geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan genel seçimlerin galibi Başbakan Şiya Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, hükümet kurma sürecinin Irak halkının iradesini yansıtan tamamen ulusal bir mesele olduğu vurgulandı. Meclisteki en büyük grup olan Koordinasyon Çerçevesi'nin aday belirleme yetkisinin sadece kendisinde olduğu hatırlatılan açıklamada, ABD dahil tüm müttefiklerle ilişkilerin karşılıklı saygı ve egemenliğe müdahale etmeme ilkesine dayalı olması gerektiği belirtildi.

"Hükümetin kurulması ulusal bir Irak meselesidir"

Irak'ın güvenliğini sağlayacak kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının ertelenemez olduğu ifade edilen açıklamada, "Hükümetin kurulması, özgür ve şeffaf seçimlerle tecelli eden halk iradesinden doğan, vatandaşların beklentilerini temsil etmeyi ve güvenlik, istikrar, kalkınma, hizmet gibi öncelikleri garanti eden Irak'ın ulusal meselesidir. Irak'ın ve bölgenin geleceği açısından taşıdığı önem nedeniyle, tüm Iraklıların çıkarlarını gözeten kapsayıcı bir sonuca ulaşmak için hükümet kurma sürecinin sürdürülmesi zorunluluktur" denildi.

Açıklamada, başta ABD olmak üzere dost ve müttefik ülkelerle; ulusal egemenliğe, anayasal süreçlere ve demokratik sürecin sonuçlarına karşılıklı saygı temelinde, olumlu ve dengeli ilişkiler kurulmasının gerekliliği vurgulandı.

Maliki destekçiler sokağa çıktı

Irak'ta Şii siyasi partilerinin çatısı altında toplandığı Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak gösterdikleri Nuri Kamil el-Maliki destekçileri, başkent Bağdat'ta sokağa çıktı. Ellerinde Irak bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'e aleyhine sloganlar attı. Korunaklı Yeşil Bölge girişindeki Asma Köprü yakınlarında toplanan göstericiler, ABD'nin iç işlerine müdahalesini protesto etti.

Trump'ın el-Maliki'ye yönelik açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "Irak'ın Nuri Kamil el-Maliki'yi başbakan olarak yeniden seçerek çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. El-Maliki en son iktidardayken ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi. Bunun tekrar olmasına izin verilmemeli. Onun çılgın politikaları ve ideolojileri nedeniyle, seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek ve biz yardım etmezsek Irak'ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır olacak" demişti. - ERBİL

Kaynak: İHA

Dış Politika, Güvenlik, Politika, Hükümet, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak'ta Hükümet Kurulması Ulusal Mesele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:52
Galatasaray, play-off biletini kaptı İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 02:22:47. #7.11#
SON DAKİKA: Irak'ta Hükümet Kurulması Ulusal Mesele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.