Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump'a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir
Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump'a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir

28.01.2026 20:18
Irak'taki Şii siyasi partilerin oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi liderleri, ABD Başkanı Trump'ın Nuri Kamil el-Maliki hakkındaki "Seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek ve biz yardım etmezsek Irak'ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır olacak" açıklamalarına tepki göstererek bunu egemenlik ihlali olarak nitelendirdi.

Irak'ta Şii siyasi partilerinin çatısı altında toplandığı Koordinasyon Çerçevesi liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın başbakan adayı olarak gösterdikleri Nuri Kamil el-Maliki'yi hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, "Trump'ın açıklaması egemenlik ihlali" dedi.

Irak'ta Şii siyasi partilerinin çatısı altında toplandığı Koordinasyon Çerçevesi liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın başbakan adayı olarak gösterdikleri Nuri Kamil el-Maliki'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

"IRAK'IN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE"

Koordinasyon Çerçevesi, Trump'ın açıklamalarının "Irak'ın egemenliğin ihlal ve iç işlerine müdahale" olarak nitelendirdi.

Gelecek hükümette başbakanlık için el-Maliki'ye olan desteklerini sürdürdüklerini belirten Koordinasyon Çerçevesi, el-Maliki'nin parlamentonun seçeceği cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilmesi halinde hükümeti kurabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Koordinasyon Çerçevesi, ayrıca gelecek hafta cumhurbaşkanını seçmek üzere mecliste oturum yapılması ve Kürt partiler arasında görüş birliği sağlanarak cumhurbaşkanlığı için ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varılması gerekliliğine dikkat çekti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "Irak'ın Nuri Kamil el-Maliki'yi başbakan olarak yeniden seçerek çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. El-Maliki en son iktidardayken ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi. Bunun tekrar olmasına izin verilmemeli. Onun çılgın politikaları ve ideolojileri nedeniyle, seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek ve biz yardım etmezsek Irak'ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır olacak" demişti.

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Irak

