Irak'taki cumhurbaşkanlığı seçimi 26 Mart'ta yapılacak - Son Dakika
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Irak'taki cumhurbaşkanlığı seçimi 26 Mart'ta yapılacak

15.03.2022 21:14
Irak'taki cumhurbaşkanlığı seçimi 26 Mart'ta yapılacak

- Irak Meclisi, Irak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

- Irak Meclisi, Irak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

Irak'ta siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle ertelenen cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni tarih adayların açıklanmasının ardından belirlendi. Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta 26 Mart Cumartesi günü cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı duyuruldu.

Irak Meclisi, daha önce cumhurbaşkanlığına aday olan 40 kişinin adını açıklamıştı.

İki büyü Kürt partileri Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi yeterli sayı bulunmadığı nedeniyle ertelenmişti.

Irak'ta 2006 yılında yapılan ilk seçimlerin ardında, Cumhurbaşkanlığı Kürtler, Meclis Başkanlığı Sünniler ve Başbakanlık Şiiler arasında paylaşılıyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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