İran'da 3.000 Terörist Gözaltına Alındı
İran'da 3.000 Terörist Gözaltına Alındı

17.01.2026 11:06
İran'da son günlerdeki ayaklanmalar nedeniyle 3.000 terörist gözaltına alındı; sükunet sağlandı.

TAHRAN, 17 Ocak (Xinhua) -- İran'da güvenlik yetkililerinin son günlerde "ayaklanmalar" olarak nitelendirilen olaylara karıştıkları gerekçesiyle şu ana kadar toplam 3.000 "teröristi" gözaltına aldığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın cuma günü bildirdiğine göre gözaltına alınanlar arasında "ayaklanmaların" elebaşıları, İsrail'le bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler, silahlı unsurlar, kamu malına zarar veren kişiler ve İranlıların öldürülmesine karıştığı belirtilen şahıslar bulunuyor. Haberde "ayaklanmaları körüklemeye yönelik girişimlere" rağmen ülkede son günlerde görece bir sükunetin sağlandığı da ifade edildi.

İran riyalinde yaşanan sert değer kaybının ardından aralık sonundan itibaren ülkenin çeşitli kentlerinde protesto gösterileri başlamıştı. Gösterileri anlayışla karşıladıklarını ve ekonomik şikayetleri dinlemeye hazır olduklarını belirten yetkililer, şiddet, vandalizm ve kargaşa konusunda uyarılarda bulundu.

Başlangıçta barışçıl şekilde süren protestolar zamanla şiddet olaylarına dönüştü. Özellikle 8 ve 9 Ocak tarihlerinde yaşanan olaylarda can kayıpları meydana gelirken, kamu malları, camiler, hükümet binaları ve bankalarda hasar oluştu. İranlı yetkililer, bu gelişmelerden ABD ve İsrail'i sorumlu tutuyor.

Kaynak: Xinhua

