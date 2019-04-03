İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
28 dakika önce
7. ACE of M.I.C.E. AwardsYer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıTarih: 3 NisanSaat: 18: 00SB'19 Istanbul KonferansıYer: Fairmont Quasar HotelTarih: 3-4 NisanSaat: 08: 30Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10.
7. ACE of M.I.C.E. Awards
Yer: Lütfi Kırdar
Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18: 00
SB'19 Istanbul
Konferansı
Yer: Fairmont Quasar Hotel
Tarih: 3-4 Nisan
Saat: 08: 30 Anadolu Sigorta
"Bir Usta Bin Usta" Projesi 10. Yıl Galası
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 4 Nisan
Saat: 18: 30
IoT EurAsia Zirvesi
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10: 00 Türkiye
Sigorta Birliği Basın Toplantısı
Yer: Hilton Kozyatağı
Tarih: 9 Nisan
Saat: 09: 00
İşveren Markası Zirvesi
Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 11 Nisan
Saat: 08: 30
Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı
Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09: 30
WpFest
Yer: Boğaziçi Üniversitesi
Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18: 00
Dyson Basın Toplantısı
Yer: Zorlu PSM Sky Lounge
Tarih: 16 Nisan
Saat: 18: 00
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10: 00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:15 Kaynak: DHA
Almanya'da Ford İşçilerinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor! 5 Bin Kişinin İşine Son Verilecek
Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
Şakacı Çetin Çiftçioğlu, 1 Nisan'da Şaka Yaparken Dayak Yedi
Turgay Güler, Sosyal Medyada Gündem Oldu: Ekrem İmamoğlu'na Seçimi Kazandırdın!