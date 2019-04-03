Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

28 dakika önce

7. ACE of M.I.C.E. AwardsYer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıTarih: 3 NisanSaat: 18: 00SB'19 Istanbul KonferansıYer: Fairmont Quasar HotelTarih: 3-4 NisanSaat: 08: 30Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10.

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

SB'19 Istanbul Konferansı

Yer:  Fairmont Quasar Hotel

Tarih: 3-4 Nisan

Saat: 08: 30

Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10. Yıl Galası

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 4 Nisan

Saat: 18: 30 

IoT EurAsia Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

Türkiye Sigorta Birliği Basın Toplantısı

Yer: Hilton Kozyatağı

Tarih:  9 Nisan

Saat: 09: 00

İşveren Markası Zirvesi

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 11 Nisan

Saat: 08: 30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Tarih: 11 Nisan

Saat: 18: 00

Dyson Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM Sky Lounge

Tarih: 16 Nisan

Saat: 18: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:15 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da Ford İşçilerinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor! 5 Bin Kişinin İşine Son Verilecek Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu! Şakacı Çetin Çiftçioğlu, 1 Nisan'da Şaka Yaparken Dayak Yedi Turgay Güler, Sosyal Medyada Gündem Oldu: Ekrem İmamoğlu'na Seçimi Kazandırdın!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 09:43:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]