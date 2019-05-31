İş yeri sahibi namaz kılarken 30 bin liralık altını çaldı



BİNGÖL'de, kuyumcu dükkanına giren kişi, iş yeri sahibi namaz kılarken yaklaşık 20 saniyede 30 bin liralık küpeleri alarak kaçtı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

?Olay, dün öğle saatlerinde Kültür Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumculuk yapan Mehmet Karakulak, iş yerinde namaz kılarken, içeriye henüz kimliği belirsiz bir kişi gidi. Vitrinde bulunan 20 çift küpeyi alan şüpheli, kaçtı. Namazı bitiren Mehmet Karakulak, vitrindeki küpelerin eksik olduğunu fark etti. Namaz kılarken kapıya sırtı dönük olduğu için şüpheliyi göremeyen Karakulak, hemen güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, kimliği belirsiz kişinin 20 saniyede yaklaşık 30 bin lira değerindeki küpeleri alarak kaçtığını gören Mehmet Karakulak polis haber verdi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

- Bingöl