İş yerinden çelik kasa çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tuzla'da girdikleri iş yerindeki içi para dolu çelik kasayı çalan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ö. isimli şahsa ait iş yerinden içerisinde 50 bin lira nakit para ve çok sayıda çek ve senet bulunan 2 adet çelik kasa çalındı. İş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden M.F. isimli şahsı yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bin 658 lira, 100 dolar ve 30 euro para ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelinin üzerinden çıkan paranın hırsızlık sonrasında aldığı pay olduğu ve çalınan kasaların Tuzla ilçesi İçmeler Mahallesi'nde bir adrese götürüldüğü belirlendi. Adrese yapılan baskında da R.S. isimli şüpheli yakalanırken, hırsızlığa konu çok sayıda çek, senet, tapu belgesi vb. kıymetli evrak ele geçirildi. Aynı gün yapılan çalışmalarda olayın diğer şüphelilerinden H.B. isimli şahıs Pendik ilçesi Şeyhli Mahallesi'ndeki ikametinde, H.E. isimli şahıs ise Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden R.S. ve H.E. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, H.B. ve M.F ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL